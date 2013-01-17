Kaçak Yapılar Yıkıldı

Yapılan şikayetler üzerine müfettişler tarafından mera arazisi üzerine yapılan evleri tespit etti ve yıkım kararı alındı. Alınan karar neticesinde Sindelhöyük Belediyesi Zabıta Amiri Havuz Yıldır kontrolündeki ekip, mera parseli üzerinde bulunan yapıları yıktı.

Zabıta Amiri Havuz Yıldır, “Mera parseline taş dökmüşler niçin döktüklerini bilmiyorum. Beklide ev yapacaklardı yasak olduğunu söyledik ve kaldırdık vatandaşlar zor durumda olduklarını söylediler ama bizimde elimizde bir şey yok. Biz kanunu uyguluyoruz dedi.

