Kaçakçılara Büyük Darbe

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 10 ayrı operasyonda gümrük kaçağı toplam 45 bin 507 paket sigara, 28 bin 200 deste sigara kağıdı, 4 bin 750 adet sigara filtresi, 12 bin 200 adet makaron, 76 kutu nargile kömürü ve 900 kilogram et ele geçirilmiş, gümrük kaçağı sigara ve et naklinde kullanılan 5 adet araca el konuldu.

Yapılan 10 ayrı operasyon kapsamında, 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda ise, toplam 18 kilo 974 gram gelen esrar maddesi, 65 adet sentetik uyuşturuculardan Captagon, 3 adet sentetik uyuşturuculardan Ecstasy haplar ele geçirildi. Operasyonlarda G.T., İ.H.T., H.A., Ş.B., M.Ö. ve KT isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan G.T., İ.H.T., H.A. ve K.T. isimli şahıslar çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklandı. (iha)

