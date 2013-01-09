Kaçakçılara Büyük Darbe

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan istihbarı çalışmalarda, toplam 39 bin 378 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen faturasız ve bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği, olayla ilgili olarak H.A., R.K., Y.K., A.M., Ş.B., S.T. ve N.T. isimli şahısların yakalandığı ifade edildi. Yakalanan kişilerin haklarında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a Muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, gümrük kaçağı sigara naklinde kullanılan 2 araca da el konulduğu belirtildi.

Öte yandan, Kayseri'de kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada toplam 2 bin 683 litre madeni yağ ele geçirildiği, olayla ilgili S.K., S.Ş., M.G. ve M.G. isimli şahısların yakalanarak haklarında Petrol Piyasası Kanunu’na Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı da bildirildi. (İHA)

