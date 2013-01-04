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Kaçmak İçin Her Yolu Deniyorlar

Yurtdışına çıkış yapmak üzere Kapıkule sınır kapısına gelen TIR aracında yapılan aramada dorsede bulunan yüklerin arasında gizlenmiş Afganistan uyruklu 4 kaçak yakalandı.

Kaçmak İçin Her Yolu Deniyorlar
Kayseri’den aldığı yatakları Belçika’ya götürmek üzere Kapıkule Tır Gümrük Sahasına gelen Türk plakalı araç, Trakya Risk Analizleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından X-Ray Tarama Cihazına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında TIR aracının dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine aracın aranmasına karar verildi. Yapılan aramada dorsenin arka bölümünde Afganistan uyruklu 4 kaçak yakalandı. Olayla ilgili olarak TIR sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler Edirne Emniyet Müdürlüğü Geri gönderme merkez ine gönderildi. (iha)
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