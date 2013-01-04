Kayseri’den aldığı yatakları Belçika’ya götürmek üzere Kapıkule Tır Gümrük Sahasına gelen Türk plakalı araç, Trakya Risk Analizleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından X-Ray Tarama Cihazına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında TIR aracının dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine aracın aranmasına karar verildi. Yapılan aramada dorsenin arka bölümünde Afganistan uyruklu 4 kaçak yakalandı. Olayla ilgili olarak TIR sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler Edirne Emniyet Müdürlüğü Geri gönderme merkez ine gönderildi. (iha)
Kaçmak İçin Her Yolu Deniyorlar
Yurtdışına çıkış yapmak üzere Kapıkule sınır kapısına gelen TIR aracında yapılan aramada dorsede bulunan yüklerin arasında gizlenmiş Afganistan uyruklu 4 kaçak yakalandı.
04 Ocak 2013 Cuma 13:22
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