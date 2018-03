KADEM Kayseri temsilciliği açıldı

Açılış törenine Kayseri Milletvekilleri; Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Atçı Nergis’in yanı sıra; Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Müftü Şahin Güven, ERÜ Rektörü Muhammet Güven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki, ilçe belediye başkanları, KADEM yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.Programda konuşan KADEM Başkanı Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz, KADEM’in kadını, kendi kimlikleriyle esas alıp onların güçlü tarafını aileye, topluma, ekonomiye ve devlete fayda üretecek şekilde dönüştürmeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, “Kadın ve Demokrasi Derneği olarak yöresel kadın problemlerine çözümler bulabilmek için yurt genelinde açtığımız temsilcilikler ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Kayseri’nin bu anlamda bizim için ayrı, tarihi bir önemi var. Dünyanın ilk kadın örgütlenmesi Bacıyan-ı Rum(Anadolu Kadınlar birliği) ilk faaliyetini Kayseri’de göstermiştir. Bu sebeple bundan böyle Kayseri’de sizlerle birlikte yapacağımız çalışmalar için şimdiden büyük bir umut ve heyecan duyuyorum. Ahilikte kadının yeri çok önemlidir. Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı, Kayseri’de Bacıyan-ı Rum hareketini Kayserili kadınlarla başlatmıştır ve bu kadınlara sanayi bölgesinde yer ayrılarak ekonomiye, ticarete katkı sağlamalarına olanak tanınmıştır. Halkının, milletinin bütünlüğünü bilen kadın, geleceği inşa etme noktasında çok daha büyük fayda üretecektir. Milletine vatanına çok daha büyük, güçlü sahip çıkacaktır. Biz bunu 15 Temmuz'da da gerçekleştirdik. “şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kadınlara sadece kadın oldukları için değil insan oldukları için hak ettikleri değeri veren bir kültürün ve inancın mensupları olduğumuzu vurgulayarak “Sevgili Peygamberimiz ‘Müminlerin iman bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır’ şeklinde buyuruyor. Orhun Kitabeleri'nde ise ‘Hakan ve Hatunun Buyruğu’ sözü ile başlayan ifadeler yer alıyor. Ayrıca liderine ‘Han’ diyen Türk kültüründe kadına da ‘Han’ sözcüğünden türeyen ‘Hanım’ ifadesi verilmiştir. Tüm bu örnekler Türk ve İslam dünyasının kadını ne denli önemli ve özel bir yere koyması gerektiğini göstermektedir” dedi.Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ise, KADEM gibi güçlü sivil toplum kuruluşlarının ufuk açacağını genç kızlara ciddi modeller oluşturacağını belirterek şunları söyledi;“KADEM gibi kurumların toplumun her alanında olması gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi devlet omuzlayamaz. Her alana devlet sirayet demez. STK’ların bu anlamda çok ciddi fonksiyonları var. Malum toplumun yapı taşı aile… Bu ailenin ruhunu, çocukların ruhunu inşa eden de kadındır. Dolayısıyla kadının tabii eğitimi, kendini yetiştirmesi güçlü olması çağı yakalaması çok önemli… Çağ iyi okuyan çağın gereklerini bilen örf ve adetlerini bilen milli manevi değerlerine sahip çıkan, aileyi önceleyen ama iş hayatında da güçlü olan bir kadın ve iyi bir anne olmak da çok değerli. Bu ufku, bu gücü çocuklarımıza verebilmek ve böyle genç kızlar yetiştirmek geleceğin Türkiye’si için çok önemlidir.”