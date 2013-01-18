Kadınlara Sağlıklı Beslenme Tavsiyeleri

Kadın Kültür Merkezinde verilen konferansa, diyetisyen hekim Hümeyra Taşıcoğlu konuşmacı olarak katıldı. Günümüzde kadınların en sık sağlık sorunlarının başında kilo geldiğini belirten Taşcıoğlu, konuyla ilgili kadınların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Taşcıoğlu, zayıflamanın altın kurallarından bahsederek, “Her gün 3 ana, 3 de ara öğün olarak beslenilmesi gerekli. Bol su tüketmeli. Her gün ortalama yarım kilo yoğurt yenmeli veya yoğurt yerine türevleri olan süt, ayran, kefir, cacık gibi. Haftanın 2 günü kahvaltıda peynir, yeşillik, badem bulundururken, haftanın 3 günü peynirin yerine yumurtayı koymalıyız. Haftanın 2 günü de sütün içine tahıl gevreklerini tercih etmek gerekir. Öğlen yemeklerinde karbonhidrat, akşam yemeklerinde protein içerikli gıdalar tüketilmeli veya tam tersi yapılabilir. Ama protein ile karbonhidratı birbirine karıştırmadan tüketmeliyiz. Proteinlerde haftada iki gün kırmızı et, iki gün tavuk ve yine iki gün balığın türevleri yenmeli. Karbonhidrat grubunda ise çorba, sebze yemeği veya makarna tüketilebilir. Pilav da buna dahil olabilir. Yoğurdu öğlen ve akşam öğünlerinin yanında tüketmek gerekir. Salata ve yoğurt yemeklerde vazgeçilmezimiz olmalı. Salatalara öğlen ve akşam yemeklerinde birer tatlı kaşığı keten tohumu konulmalı. Kan yağıyla beraber vücut yağının düşmesinde de katkı sağlayacaktır. Aralarda meyve de ceviz, fındık, badem veya sütlü tatlı gibi alternatifler tüketilebilir. Kış günlerinde yine kuru meyveler de tüketerek bağırsak hareketlerini de düzene koymaya katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’da, kadınların ihtiyaç duyulan bütün alanlarda bilgi sahibi olmaları için düzenledikleri bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. Başkan Yıldırım, “Kadınlarımızın günlük hayatta hangi konuda bilgi eksiklikleri varsa onlar hakkında konferanslar vermeye çalışıyoruz. Ayrıca kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri için meslek edindirme ve beceri geliştirme kursları da düzenliyoruz. Bunların yanı sıra sosyal faaliyetlerle kadınlarımızın streslerini atmalarına yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı