KADINLARIMIZ, BAŞIMIZIN TACI

Samimi ve hoş sohbetlerin yaşandığı etkinlikte, Kocasinan Akademi sayesinde 65 yıllık hayalini gerçekleştiren Hatun Karaca’nın Başkan Çolakbayrakdar’a yazdığı teşekkür mektubu dikkat çekti.Programa ilk olarak, Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Kocasinan Akademi’de açılan kursa katılarak, Türkiye genelinde ilk Okuma Yazma Sertifikasını alan 5 evlat ve 10 torun sahibi 65 yaşındaki Hatun Karaca’nın Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a yazdığı teşekkür mektubu damga vurdu. Mimarsinan Tesisinde, okuma yazma öğrenerek, 65 yıllık hayalini gerçekleştiren Hatun Karaca’yı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hatun Karaca teyzemizin yazmış olduğu mektuptan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız ve elimizden geldiğince en iyi hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.Belediye faaliyetlerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken vatandaşlarımızın beklenti, istek ve talepleri nelerdir ve bunlar nasıl yapıldığı konusunda en iyi örneklerini gösterdi. Başbakanlığı döneminde ise belediyenin yaptığı çalışmalar konusunda yasalar çıkartarak, belediyecilik faaliyetlerinin önünü açan uygulamalar gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.Kadınların toplumdaki önemi hakkında birbirinden önemli örnekler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Başta şehit ve gazilerimizin eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’ de terör örgütlerine yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunda muzafferiyet olacağız. Hep beraber Türk ordusunun duacısıyız.Rabbim, ordumuza güç kuvvet versin. Türk toplumumuzda kadın baş tacıdır. Tarih boyunca kadınlarımız, hayatın her alanında yer almışlardır. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de kadınlarımıza ve çocuklarımıza pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projelerimizi onlar için yapıyoruz. Çünkü, kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır” diye konuştu.Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkese hizmetler ulaştırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılında yapılan yatırımlar hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi çatısı altında birçok sosyal tesis kazandırdık. Tesislerimiz; Erkilet General Emir Gençlik Merkezi, Cırgalan, Ebiç, Mimarsinan, Erciyesevler ile vatandaşlarımıza eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bunlara ilaven 3 tesis daha yapacağız. Bu bilgiler ışığında bir kez daha gururla söylüyorum ki; hanımlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Çolakbayrakdar çifti, Kayseri’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, protokol eşleri, şehit eş ve anneleri gibi toplumun her kesimini temsil eden misafirlerini, yemek ve hoş sohbetinin ardından karanfille uğurladı.