Kadınların Büyükkılıç’la selfie yarışı

Başkan Büyükkılıç ile selfie çekinen kadınlar, “İyi ki Melikgazi Belediyesi var. Bizler ev hanımları olarak evlerimizde adeta paslanmıştık. Başkanımız mahallelerimizde sosyal tesislere kavuşturmasının ardından, pasları üzerimizden attık. Sağlıklı hayat yaşama hakkına kavuştuk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

“Kadınlarımıza minnet duyuyoruz”

Sergi açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadınların her zaman baş tacı olduklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Kadınlarımızı bir gün ile anmak olmaz, 2018 yılı kadınlar yılı olsa yine yetmez. Kadın elinin değdiği yerde güzellikler oluyor. Sağlık oluyor, Temizlik oluyor. Kadın eli değdiğinde insanların kıyafetleri dahi daha düzgün ve tertipli oluyor. O açıdan biz kadınlarımıza minnettarız. İyi ki kadınlar hayatın içerisinde var. Melikgazi Belediyemizin mütevazılığı şanındandır. Bugün burada binlerce el emeği göz nuru ile üretimi yapılan eserlerin 282 tanesini sergiliyoruz. Bu sergimize destek veren Kayseri Park AVM ailesine teşekkür ediyoruz. Açılış nedeniyle elbette şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz. Çanakkale, 15 Temmuz ve Afrin şehitlerimizin hepsine rahmet diliyoruz. Sergiye emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Tüm kadınlarımız başımızın tacıdır“ açıklamasında bulundu.

Melikgazi Kaymakamının eşi Ayşe Yırık, Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanının eşi Fatma Çolakbayrakdar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Ak Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve belediye birim müdürleri sergide yer alan eserleri tek tek gezerek bilgi aldılar ve bu güzel eserlerinden dolayı kursiyerleri tebrik ettiler.



Bu tür kurslar ile Anadolu kültür ve sanatının öğretildiğini, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olduğundan dolayı ise bölgesel kültürün yaygınlaştırıldığını ifade eden Büyükkılıç, Kadınlar Günü münasebeti ile kadınlara yönelik çalışmaları sergilemek istediklerini sözlerine ekledi.



Haber: Remzi Yıldırım /Ufuk Çamdal



