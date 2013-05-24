Kafasına Silahla Ateş Ederek İntihara Kalkıştı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine Bağlı Gültepe Mahallesi Orta Tepe Sokak’ta meydana gelen olayda, 32 yaşındaki M.D.’nin bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. İddiaya göre M.D. işsizlik nedeniyle bunalıma girdi ve kafasına ateş ederek intihara kalkıştı.

Duyulan silah sesi üzerine M.D.’nin yakınlarının ambulans çığırdığı ve ağır yaralı olan M.D.’nin 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Durumu ciddi olan M.D.’nin yapılan müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

