Kafkas Ödülleri sahiplerini buldu

Bir otelde düzenlenen tören, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok anısına yapıldı.

"Biz Anadolu coğrafyasını anavatan kabul ediyoruz. Kafkasya bizim ata vatanımızdır. Dedelerimizin mezarı oradadır. Babalarımızın mezarı buradadır. Her kim bu toprakların sahibiyse biz de o kadar sahibiyiz." diye konuşan Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk, emeği geçen herkese teşekkür etti.

15 Temmuz şehitleri anısına sinevizyon gösterinin sunulduğu törende, Kafkas dansları gösterisi, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

"Yılın Onur Ödülü" Erol Olçok'a

Törende "Yılın Onur Ödülü" 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'a verilirken, ödülünü kardeşi Cevat Olçok aldı.

Olçok, merhum ağabeyi ve ailesi adına bu ödülü alırken hem üzgün hem de mutlu olduğunu belirterek, "Bu camia ağabeyimi ve kahramanları unutmadı. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yılın Siyasetçisi Ödülü", Başbakan Yardımcısı Fikir Işık ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'na verildi. Türkmenoğlu, annesinin Çerkez olduğunu belirterek, ödül töreninde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkmenoğlu, "Osmanlı'nın 22 milyon kilometrekarelik bir alana hükmettiği dönemlerde her ırktan, her etnik gruptan, dinden ve dilden insanlar bir arada barış içinde kardeşlik içinde yaşamışlar. Şu anda da aynı yaşantıyı Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye'de sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Törende, "Yılın Onur Ödülü" Erol Olçok'a ve Ürdün Prensi Ali Bin Hüseyin ile Kurtuluş Savaşı'nda önemli hizmetleri olan Amasya 5. Kafkas Tümen Komutanı Binbaşı Vunerigo Osman anısına ailesine verildi.

"Yılın Belediye Başkanı" ödülleri Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na takdim edildi.

"Yılın Sporcusu Ödülü" Adil Yiğit Edizgil'e, "Yılın Televizyon Programı Ödülü" Aydın Tufan'a, "Yılın Organizasyon Thamadesi Ödülü" Dr.Bislan Salih Hurmi, "Yılın Özel Ödülü" Funda Sivrikaya Şerifoğlu'na, "Yılın Sağlık Ödülü" Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı'ya, "Yılın İşadamı Ödülü" Günay Çerkes ve Rafet Balkaroğlu'na, "Yılın Yazarı Ödülü" Hilal Kaplan'a, "Yılın Çıkış Yapan Ticaret Kuruluş Ödülü" Hüseyin Yılmaz'a, "Yılın Sanatçısı Ödülü" İlhan Demirkan, Kenan Tavhan ve Tambi Asaad Cimuk'a, "Yılın Üstün Cesaret Ödülü" eski Albay Mustafa Levent Göktaş'a, "Yılın Spor Adamı Ödülü" Mesut Bakkal'a, "Yılın Sivil Toplum Kuruluş Ödülü" Maksudiye Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ne verildi.



"Yılın Fotoğraf Sanatçısı Ödülü"ne Tuğba Tok, "Yılın Farkındalık Ödülü"ne Sedat Uygun, "Yılın Sivil Toplum Ödülü"ne Şimali Kafkas Kültür Derneği ve "Cesur Yürek Ödülünü"ne ise Filistinli Ahed Et Temimi layık görüldü.

AA