Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çalışan 35 yaşındaki S.Ç., dalgınlıkla kağıt kesme makinesine kolunu kaptırdı. Kolu kopan S.Ç., mesai arkadaşlarının olay yerine çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.Ç., kopan kolunun yerine dikilmesi için ambulans helikopterle Konya Selçuk Üniversitesi’ne nakledildi. (iha)
Kağıt Kesme Makinesi Kolunu Kopardı
Kayseri’de geri dönüşüm tesisinde çalıştığı sırada kolunu kağıt kesme makinesine kaptıran işçinin kolu koptu.
01 Temmuz 2013 Pazartesi 11:25
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