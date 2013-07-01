Kağıt Kesme Makinesi Kolunu Kopardı

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çalışan 35 yaşındaki S.Ç., dalgınlıkla kağıt kesme makinesine kolunu kaptırdı. Kolu kopan S.Ç., mesai arkadaşlarının olay yerine çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.Ç., kopan kolunun yerine dikilmesi için ambulans helikopterle Konya Selçuk Üniversitesi’ne nakledildi. (iha)

