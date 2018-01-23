Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle

Başkan Tahin Nursaçan, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmesinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerince, sınır güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bu terör gruplarının baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile sınırlarımızda barışın, huzurun ve istikrarın kalıcı olarak temin edileceğine olan inancımız tamdır" ifadesinde bulundu.

Nursaçan, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir. Türk milleti güçlü ve kararlı bir millettir. Hiçbir terör unsuru bu asil millete boyun eğdiremeyecektir.

Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızdadır!" dedi.

Kurum Haberi

