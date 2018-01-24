KalDer 2018 projelerini masaya yatırdı

Toplantıya KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Kantarcı Kayaoğlu, 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Genel Müdürü Bakım Albay Tayfun Türkoğlu, Kilim Mobilya A.Ş. İşletme Müdürü Veysel Aslankaya ve KalDer Kayseri Temsilciliği yöneticisi Salih Yalçın da katıldı.

Yeni yılın ilk toplantısında 2017 yılı süreç karnelerinin paylaşılması ve 2018 yılı için belirlenen ana projeler ele alındı.

Yalçın, 2017 süreç karnelerini, yapılan faaliyetleri kurul ile paylaştı. Başyazıcıoğlu da 2017 yılı için iyi bir performans sergilediklerini söylerken bu yıl için daha çok çalışmalarını gerektiğini belirtti.

KalDer Kayseri Temsilciliği yöneticisi Salih Yalçın, diğer bir gündem maddesi olan 2018 yılı için gerçekleştirilebilecek İş Dünyası Sertifika Programı, Teknik Geziler, Deneyim Paylaşım Panelleri gibi ana projeleri kurula sundu.

KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Murat Başyazıcıoğlu ise İş Dünyası Sertifika Programı için eğitim konularının Stratejik Yönetim Eğitimi, EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtım Eğitimi, 5S, TPM, Yalın Üretim, Kaizen ve Proje Yönetimi gibi eğitimlerin verilebileceğini belirtti.

Teknik gezilerin de önemli olduğunu belirten Başyazıcıoğlu, 2017 yılında 3 Yıldızlı Yetkinlik Belgesi almış, çalışmalarının hızlı ve yoğun şekilde devam ettiren, Kayseri İstişare Kurulu’nda da yer alan Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye ve bununla beraber Honda’ ya da teknik gezi yapılmasının çok yararlı olacağını belirtti.

Deneyim paylaşımlarının da çok önemli olduğunu vurgulayan Başyazıcıoğlu, Sanayi Odası’nda gerçekleşen deneyim paylaşım seminerinin geri bildirimlerinin çok olumlu olduğunu ve mutlaka bunun gibi organizasyonların Kayseri’den yapılması gerektiğini belirtti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Özkaya da , İstişare Kurulu’nu ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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