KalDer istişare yaptı

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıya İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Kantarcı Kayaoğlu, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu, Boytaş Mobilya A.Ş. Sistem ve İş Geliştirme Müdürü Mustafa Taşçı, Kilim Mobilya İşletme Müdürü Veysel Aslankaya, Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinçay, KAYSO Kalite Temsilcisi Özlem Göksu, KalDer Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın ve KalDer Kayseri GençKal Sorumlusu Bilal Kızak katıldı.

Etkinlik sonrası geri bildirimlerin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda KalDer Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın, kurula yaptığı sunumda şunları söyledi:

“18 Ekim 2017 tarihinde Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda, Geleceği Tasarlamak ana teması ile düzenlediğimiz sempozyumu toplamda 608 kayıtlı katılımcı izledi. Katılımcıların 514’ünü iş dünyası ve akademisyenler oluştururken 94’ü GençKal adını verdiğimiz üniversite öğrencisi üyelerimizden oluştu. Etkinlik esnasında ve sonrasında katılımcıların sempozyumu değerlendirmeleri istendi. Katılımcılardan 284’üne yapılan anketlere göre sempozyumdan genel memnuniyet oranı yüzde 94 oldu. İçerik ve konuşmacıları beğenenlerin oranı %95 olurken etkinliğin tavsiye edilebilirlik oranı ise yüzde 98 olarak gerçekleşti.”

Kurul Başkanı Murat Başyazıcıoğlu ise başarılı ve keyifli bir sempozyum atlattıklarını ifade ederek hem İstişare Kurulu üyelerine hem de operasyonel işlerde görev alan Temsilcilik çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Toplantı birlikte çekilen fotoğraf ile son buldu. (Kurum haberi)





