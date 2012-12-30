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Kale Surlarına Pankart Asarak Uyardı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı kale surlarına 6 metrelik pankart asarak uyardı.

Kale Surlarına Pankart Asarak Uyardı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Kalesi surlarına dev bir pankart asarak vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile asılan pankartta yer alan, "Sakın korkma, paniğe kapılma, hemen telefonunu kapat, dolandırıcıların mağduru olma, alın terini dolandırıcılara kaptırma" ifadeleri ile vatandaşlar bilgilendirildi.
Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daha sonra vatandaşlara broşür dağıttı. Dağıtılan broşürlerde vatandaşın telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olması istendi.
Vatandaşlar uygulamanın önemli ve dikkat çekici olduğunu söylerken, bazıları da kendilerini arayan telefon dolandırıcılarının sözlerine kanmadıklarını ifade etti.
Pankart 15 gün boyunca kale surlarında asılı kalacak.
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