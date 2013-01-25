Kaleşnikoflu Çeteye Şafak Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde çete liderliğini Ethem A.'nın yaptığı silahlı bir organize suç örgütü tespit etti. Bunun üzerine polis Cumhuriyet Savcılığı'ndan gerekli izni alarak, çeteyi fiziki ve teknik takibe başladı. Yapılan takip sonucunda çetenin 2011-2013 yılları arasında ayrı ayrı olmak üzere "organize suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, örgüt adına hizmet yüklenme, silahlı çatışma neticesinde vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratma, yağmaya teşebbüs, yağma, darp, tehdit, kesici aletle yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ruhsatsız uzun namlulu tüfek, tabanca ve fişek bulundurma, uyuşturucu ticareti, kadınları zorla fuhuşa sürükleme" gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmaları amacıyla mahkemeden alınan arama kararına istinaden 22 Ocak 2013 günü merkez Adana olmak üzere İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak 42 ayrı adrese 500 polisle operasyon yapıldı. Operasyona özel harekat polisi de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda çete lideriyle birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yelerinde yapılan aramalarda 1 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 3 tabanca, çok sayıda av tüfeği, kelepçe, bıçak, 414 gram esrar, 2 gram eroin, 215 ectasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çete liderinin bulunduğu mahalledeki kadınları korkutup fuhuşa sürüklediği, vatandaştan aldığı paraları da kumar oynayıp kadınlarla yediği ortaya çıktı. Zanlılar, emniyette sorgulandıktan sonra bugün "organize suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, silahlı çatışma neticesinde vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak, yağmaya teşebbüs, yağma, darp, tehdit, kesici aletle yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ruhsatsız uzun namlulu tüfek, tabanca ve fişek bulundurmak, uyuşturucu ticareti, kadınları zorla fuhuşa sürüklemek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (iha)

