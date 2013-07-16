Kalıp Demirlerini Hurdacıya Sattı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar mahallesi’nde meydana gelen olayda H.C.’ye ait inşaattan 200 adet kalıp demirinin alındığının ihbar edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda D.Y. O.N. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların sorgularında aldıkları kalıp demirlerini hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri bildirildi.

Yakalanan zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı kaydedildi.