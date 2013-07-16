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Kalıp Demirlerini Hurdacıya Sattı

Kayseri’de 200 adet inşaat kalıp demirlerini alarak hurdacıya satan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kalıp Demirlerini Hurdacıya Sattı
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar mahallesi’nde meydana gelen olayda H.C.’ye ait inşaattan 200 adet kalıp demirinin alındığının ihbar edildiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda D.Y. O.N. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların sorgularında aldıkları kalıp demirlerini hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri bildirildi.
Yakalanan zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı kaydedildi.
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