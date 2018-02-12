Kaliteli hizmet için gayret gösteriyoruz

Kayseri Barosu tarafından ‘Sözleşme hazırlama ve inceleme teknikleri’ konulu seminer düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen seminere, Doç. Dr. Umut Yeniocak, konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri Barosu Başkan Yardımcısı Oğuz Erinç, “Bölge coğrafyasının savaşlar, göçler ve katliamlar coğrafyasına dönüştüğü, emperyalist güçlerin yerel iş birlikçileri ile birlikte kan gölüne çevirdiği dünyamızda öncelikle barışın ve huzurun egemen olmasını, terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimizin sağ salim evlerine dönmelerini temenni ediyorum” dedi.

Erinç, “Sıklıkla yaşanan mevzuat değişikliklerinin takibi avukatların en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir. Torba yasa ile geçirilen değişikliklerin yanında, yasama meclisi dışında KHK’lar ile yapılan değişikliklerde biz uygulayıcıları zor durumda bırakmaktadır. Müvekkillerin haklarını korurken, adaletin tesisine çalışırken dürüstlük ve bilgi en önemli hazinemizdir. Ancak formasyonsuz bir dürüstlük, dürüstlük değildir. Bu anlayış ile meslektaşlarımızın eğitimine gereken önemi veriyor, güncel ve kolay anlaşılabilir eğitim programları ile meslektaşlarımızın daha kaliteli hukuki hizmet sunmaları için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Doç Dr. Umut Yeniocak, sözleşme hazırlama ve inceleme teknikleri konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

İHA

