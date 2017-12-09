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Kamçı'dan İnsan Hakları Günü mesajı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kamçı'dan İnsan Hakları Günü mesajı
"Tüm insanlığın ortak değeri, çağdaş dünyanın ortak paydası olan, insan haklarının anayasası olarak da tanımlanan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 69. yıldönümünü kutluyoruz" ifadesinde bulunan Vali Kamçı, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarihi boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını ortaya koymuş ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelere taraf olmuştur.
Çağdaş dünyanın bir üyesi olarak, ülkemizde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi, toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bireylerin yasa önünde eşitliğine ve ayırımcılığa uğramamalarına dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan insan haklarına saygı, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez niteliklerindendir. Gelişmişliğin bir ölçüsü olarak kabul edilen insan hakları alanında vardığımız noktayı hiçbir zaman yeterli görmeden, hep daha iyiye daha güzele ulaşma yönünde çabalarımız sürdürülecektir.
Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası’nın tüm insanlığa, milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum."
İHA
 
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