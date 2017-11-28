Kamçı, vatandaşlarla buluşacak

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini belirtti.

Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini ifade etti.

Halk toplantısı, bugün saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak.

İHA

