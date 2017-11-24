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"Kampüste Caz" ERÜ’de

27 yıldır Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, festival klasiği haline gelen "Kampüste Caz" konserlerine bu yıl da devam ediyor.

"Kampüste Caz" ERÜ’de
Kampüste Caz kapsamında vokal, şarkı sözü yazarı ve şair Jehan Barbur, "Evim Neresi" adlı son albümünden şarkılar ile 30 Kasım Perşembe günü  Erciyes Üniversitesi'nde saat 18.00'da sahne alacak. Ünlü sanatçıya konserde; elektrik ve akustik gitarda Berkant Çelen, basta Murat Çopur, klavyede Evrim Tüzün ve davulda Onur Başkurt eşlik edecek.
 
Anadolu'yu dolaşarak unutulmaz konserlere imza atacak olan Kampüste Caz,
20 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Muğla, İzmir, Eskişehir, Bolu, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara'da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversiteli gençlerle buluşturacak.

 
Kurum Haberi
 
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