Kamu çalışanlarının engelleri kaldırılsın

Engelleri kaldırmayı amaçlayan bu tekliflerin engellilerin hayatını bir nebze olsun kolaylaştıracağını ifade eden Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu, "Bu teklifler kamuda çalışan engellilerin daha rahat ve daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak ve hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracak. Gündelik hayatta da engelleri kaldırmaktan söz ediyorsak kamuda iş yükünü çeken engelli çalışanlarımıza da aynı şekilde kolaylık sağlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kamuda çalışan engelliler için önerilen tekliflerin sahada yapılan çalışmalar sonucunda belirlendiğini ifade eden Uğurlu, "Kamuda çalışan engellilere yönelik tekliflerimiz sadece bunları kapsamıyor. Diğer genel tekliflerimiz de engelli çalışanlar için geçerli. Engelli kamu çalışanları için ayrıca oluşturulan tekliflerimiz var. Bu teklifler engellilerin beklentilerini yansıtıyor. Bu teklifler hayata geçirildiğinde kamuda çalışan engellilerin daha verimli çalışacakları kanaatindeyiz. Kamuda engeller kaldırılmalı ve engelliler için yaşam standardı yükseltilmelidir" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu'nun engelli kamu çalışanlarına yönelik teklifleri ise şu maddelerden oluşuyor:

1.Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave derece verilir.

2.Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın %85'inden az olamaz.

3.Engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılır.

4.Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi ye yer alır.

5.Engelli kamu görevlilerine, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alınmaları KDV'den muaf tutulur.

6.Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere yer değiştirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaz.

7.Engelli kamu görevlisinin çalıştığı kurumun iş dışında yapacağı eğitim, seminer vb. faaliyetlerde refakatçi götürmesine imkân verilerek masrafları kurumca karşılanır.

8.Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için %3 kontenjan uygulanır. Engelliler ve refakatçileri hac ve umre ziyaretlerinden %50 indirimli yararlanır.

9.Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanır.

10. Parasız yatılı bursluluk kontenjan engelli kamu görevlisi çocuklarına da uygulanır.

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