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Kamu Görevlilerine Etik Davranış Semineri

Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan tüm kamu yöneticilerine yönelik ‘’Etik davranış ilkeleri’’ semineri verildi.

Kamu Görevlilerine Etik Davranış Semineri
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan seminere Kaymakam Ziya Polat, Emniyet Müdürü Metin Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ile okul müdürleri, daire amirleri ve protokol üyeleri katıldı.
Kendine özgü anlatımı ve dikkat çekici örnekleri ile etik davranışlar hakkında bilgiler veren Veli Türkmenoğlu birçok kişinin etik dışı davranışla karşılaştığında nereye ne şekilde başvuracağını bilmediğini söyledi.
Etik dışı davranışı; Kanunda suç sayılmayan, ancak toplum vicdanında karşılığını bulan davranış olarak tanımlayan Türkmenoğlu, kanunun verdiği yetkilerin yanlış kullanılması, kamu kurumlarında vatandaşlara karşı kötü davranışlar, işyerinde psikolojik baskılar gibi olumsuz davranışların etik dışı davranışlar olduğunu ifade etti.
Konferansta konuşma yapan Kaymakam Ziya Polat’ta kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra günlük yaşamda etik davranış kurallarına büyük önem gösterilmesi gerektiğini söyledi. Personelinin seminere katılmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Polat, "Etik davranış kuralları çok önemli bir konudur. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek ve etik davranış ilkelerini belirlemek, bilmemiz gereken konuların başında gelir. Bizler vatandaşlarımızla iletişim kurarken onları anlamalı, dinlemeli ve onlara iyi davranmalıyız. Bu seminerin herkese yararlı bilgiler katacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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