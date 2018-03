Kamu Malları Dikkatli Kullanılmalı

Park ve bahçeler ile sosyal ve spor tesislerinde yer alan, bank, lamba, çöp kutuları, kamelyalar, havuzlar, musluklar, aynalar, basketbol potaları, kale direkleri, otomatik sulama aletleri, ağaçlar, süs ve bahçe çiçekleri gibi akla gelebilecek her malzemenin aslında birer kamu malı olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Kamu malları vergiler ile alınmaktadır. Sizlerin istifadesine sunulan her malzeme toplanan vergilerden alınmaktadır. Çöp kamyonları, dozer, greyder gibi araçlar yine vergiler ile alınmaktadır. Yani bedeli yine sizler tarafından ödenmektedir. Bu açıdan herkesin hakkı vardır. Bu nedenle özellikle korunmalı ve kollanmalıdır. Park ve bahçelerde yer alan dış mekân kent mobilyaları olarak bilinen park malzemelerini özellikle korumalıyız. Evimizdeki eşyaları nasıl itina ile kullanıyorsak aynı hassasiyeti kamu mallarında da göstermeliyiz “ dedi.

Her yıl bütçenin yaklaşık yüzde 9'u gibi bir oranı park, bahçelerde kullanılan malzeme alımına ayırdıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, hor ve sorumsuzca kullanılan, kırılan ve bozulan bu malzemeler içinde yine her yıl bütçenin yüzde 2’si gibi bir oranı malzeme tamiri veya yenilenmesi harcamasında kullandıklarını kaydetti.

2013 yılı bütçesinin 225 milyon lira olduğunu bunun yüzde 2’sinin ise 4 milyon 500 bin lira yaptığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, kamu mallarına zarar verenlerin uyarılmasını ve çocukların bu yönde eğitilmesinde en önemli görevin ailelere düştüğünü,vatandaşların sorumluluk bilinci içerisinde gerekli hallerde kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.