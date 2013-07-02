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Kamyonun Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri’de kamyonun çarptığı 7 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Kamyonun Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki Elif Çetin’e kamyon çarptı. Ağır yaralanan küçük Elif, kaldırıldığı Erkilet Çocuk Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada küçük kızın beyin ölümü gerçekleştirilirken, kızının acı haberini alan anne Hava Çetin’in baygınlık geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.
Yetkililer, kamyon şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (iha)
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