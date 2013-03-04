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Kanala Uçmaktan Son Anda Kurtuldular

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, sürücününün kontrolünden çıkan otomobil, kanal bariyerlerine çarparak devrildi. Kaza sonrası otomobil kanala uçmaktan son anda kurtulurken, araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kanala Uçmaktan Son Anda Kurtuldular
Edinilen bilgilere göre, Yeşil mahalle kanal boyunda meydana gelen trafik kazasında, 38 FF 764 plakalı otomobil sürücüsü K.Y. kaygan zeminde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından devrildi.
Kazada şans eseri otomobil kanala uçmazken, araç içerisinde bulunan yolcular B.Y., S.Y. ve otomobil sürücüsü K.Y. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. (iha)
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