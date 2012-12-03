Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hilal Mahallesi’nde meydana gelen kazada Mustafa Bozdoğan’ın (45) kullandığı otomobil, virajı alamayarak kanala uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, 112 ve 110 ekipleri olay yerine sevk edildi. Kanala uçan otomobilden kendi imkanları ile kurtulan Mustafa Bozdoğan’a ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan Mustafa Bozdoğan, “Çok süratli gitmiyordum. Viraja girdiğimde araba savruldu. Ben de toparlayamadım ve kanala uçtum. Emniyet kemerim takılı olduğu için yaralanmadım. Yanımdaki bıçakla emniyet kemerimi keserek dışarı çıktım” diye konuştu.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.