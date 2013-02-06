Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nden geçen su kanalına bir köpeğin düştüğünü gören vatandaş, itfaiyeye haber verdi. Kanala ip sarkıtarak köpeği yakalamayı deneyen itfaiye ekipleri sonuç alamadı. Köpek, daha sonra tulum giyip kanala giren itfaiye eri tarafından karnına bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. Çevredekiler kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, vatandaşlardan biri köpeği sahiplenerek beslemek üzere evine götürdü.
Kanaldaki Köpeği İtfaiye Kurtardı
Kayseri'de bir su kanalına düşen köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
06 Şubat 2013 Çarşamba 12:13
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