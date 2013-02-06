Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kanaldaki Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kayseri'de bir su kanalına düşen köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanaldaki Köpeği İtfaiye Kurtardı
Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nden geçen su kanalına bir köpeğin düştüğünü gören vatandaş, itfaiyeye haber verdi. Kanala ip sarkıtarak köpeği yakalamayı deneyen itfaiye ekipleri sonuç alamadı. Köpek, daha sonra tulum giyip kanala giren itfaiye eri tarafından karnına bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. Çevredekiler kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, vatandaşlardan biri köpeği sahiplenerek beslemek üzere evine götürdü.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.