Kanaldaki Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nden geçen su kanalına bir köpeğin düştüğünü gören vatandaş, itfaiyeye haber verdi. Kanala ip sarkıtarak köpeği yakalamayı deneyen itfaiye ekipleri sonuç alamadı. Köpek, daha sonra tulum giyip kanala giren itfaiye eri tarafından karnına bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. Çevredekiler kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, vatandaşlardan biri köpeği sahiplenerek beslemek üzere evine götürdü.