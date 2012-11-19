Evinin bir odasını kanarya kuşlarına ayıran Mustafa Yavuz, çocukluğundan beri kuşlara karşı bir hobisi olduğunu söyledi. Yavuz, 4 odalı evinin bir odasında 120 tane kanarya beslediğini ifade etti. Kanarya sevdalısı olduğunu belirten Yavuz, “Diyabet eğitim uzmanıyım. Bu işimin yanı sıra kanarya yetiştiricisiyim. Çocukluğumdan beri kanaryaya merakım var. Çeşitli ırklardan kuş besledim ama son 10 yıldır ötüş tarzında harzroller diye adlandırılan ötüş kuşu beslemekteyim” şeklinde konuştu.

Yavuz, “Şuanda harzroller denilen kuşlarım var. 120 taneye yakın kuşa bakmaktayım. Baktığım kuşları eğitiyorum. Kuşların bir önemi de güzel ötmeleri ve düzenlenen yarışmalarda birincilik elde ettiler. Beslemenin, bakımın belli bir maddiyatı var ama benim için pek bir külfet değil. Alkolüm ve sigaram yok, onlara vereceğim parayı kuşlarıma veriyorum” diye konuştu.

Eşinin kuşları beslemede kendisine destek olduğunu ifade eden Yavuz, “Kuş beslemek meşakkatli bir iş. Benim olmadığım zamanlarda kuşların gerek yemlenmesi, gerek sulanması, gerekse de bakımında sağ olsun eşim çok yardımcı oluyor” dedi.

Kuşlardan vazgeçemediğini söyleyen Yavuz, “Kuşları ilk beslemeye, bakmaya başladığım zaman 20 tanelerdi. Daha sonraları üreye üreye 120 tane oldu. Bu işten bir türlü vazgeçemiyorum, bırakamıyorum” ifadelerini kullandı.

Eşinin olmadığı zamanlarda kuşlara kendisinin baktığını anlatan Derya Yavuz ise, “Bu iş zor ve meşakkatli bir iş ama eşimin hatırı için kuşlara bakıyorum. Eşim bu işi seviyor ve kuşlara karşı bir ilgisi var. Bu yüzden evimizin bir odasını kuşlara ayırdık. Burada çocuklarımız da zaman geçiriyor, burası bir nevi oyun alanı gibi oldu” dedi.