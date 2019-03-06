“Kandil geceleri sevap kazanmaya vesile olur”

Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, 3 aylarla ilgili düzenlediği basın toplantısında kandil gecelerini ibadetle geçirmenin sevap kazanmaya vesile olacağını söyledi. Güven, “Dini hayatımızda 3 aylar olarak bilinen feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine bir defa daha girmiş bulunmaktayız. 3 ayların ilki olan Recep ayının birinci günü bu ayın ilk Cuma gecesi olan Perşembe günü de Regaip Kandilidir. 3 aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar rahmet dalgalarının başladığı, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilahi rahmetin coştuğu aylardır. Hicri takvimin yedinci ayı olan Recebin ilk Perşembe gününü cumaya bağlayan gece dini kültürümüzde Regaip Gecesi olarak adlandırılır. Recep ayı bir yandan Şaban ve Ramazan ile birlikte hem üç aylar diye bilinen mübarek zaman dilim içinde hem de zilkade, zilhicce ve muharrem ile birlikte haram aylar olarak hürmetli zaman dilimi içerisinde yer alır” ifadelerini kullandı.



Kandil gecelerini dua ve ibadetle geçirmenin sevap kazanmaya vesile olacağını söyleyerek, “Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur. İnsanoğlu, yaşadığı günlerde farklılık olmazsa belli alışkanlıklarıyla hayatını sürdürür. Fakat alışkanlıklarının dışında ve farklı durumlarla karşılaşırsa kendine çeki düzen verir. İşte idrak edeceğimiz üç aylar ve bu aylar içerisinde mübarek geceler, müminin hayatındaki mutad gün ve geceler arasında fazlasıyla sevap kazanacağı kıymetli zaman dilimidir. Şurası bilinmelidir ki, insan dünyada nasıl yaşamışsa kıyamet gününde Allah’ın huzuruna dünyada işledikleriyle varacaktır. Götürdükleri iyi ise, sevinip mutlu olacak, kötü ise pişmanlık duyarak mahcup olacaktır. Ancak bu mahcubiyetin orada faydası da olmayacaktır” şeklinde konuştu.

