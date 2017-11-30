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Kandil programına büyük ilgi

Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi tarafından Mevlid Kandili nedeniyle düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Kandil programına büyük ilgi
İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleşen programa çok sayıda davetli ve öğrenciler ile veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Okul Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler sahne aldı.
Programda okul korosunun ilahileri ile tiyatro gösterisi büyük beğeni toplayan program hatim duası ile son buldu.
Kurum Haberi
 
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