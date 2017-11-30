Kandil programına büyük ilgi

İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleşen programa çok sayıda davetli ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler sahne aldı.

Programda okul korosunun ilahileri ile tiyatro gösterisi büyük beğeni toplayan program hatim duası ile son buldu.

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