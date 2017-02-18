Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kandil, Zap ve Metina'ya hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlerin içinde bulunduğu 12 sığınak ve barınak imha edildi.

Kandil, Zap ve Metina'ya hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyi KandilZap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlerin içinde bulunduğu 12 sığınak ve barınak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 20.00-20.23 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında bölgede tespit edilen, teröristlerin içinde bulunduğu 12 hedef (sığınak ve barınak) ateş altına alınarak, imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

AA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.