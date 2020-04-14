Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kapadokya’da doğa nefes alıyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle hayalet şehre dönen Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya havadan görüntülendi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinden itibaren müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılmasıyla bölge adeta hayalet şehre döndü. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Paşabağları ören yerleri, aşıklar vadisi ve Göreme beldesi korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından boş kalırken boş kapan Kapadokya bölgesi havadan görüntülendi.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kapadokya Bölgesini 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin ardından bölge 19 Mart tarihinden itibaren boş kaldı. Kapadokya bölgesini Nisan 2019 tarihinde ise 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriKapadokyaHaberler Kapadokya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.