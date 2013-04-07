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Kaptı Ama Kaçamadı

Kayseri’de bir kadının çantasını çalıp kaçtığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalandı.

Kaptı Ama Kaçamadı
Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde bir kadının çantasının siyah montlu ve siyah pantolonlu bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya aldı. Yapılan çalışmalarda, eşkale uyan A.Ö. isimli şahıs yakalandı. A.Ö.’nün yapılan üst aramasında kadına ait paraların ele geçirildiği, çantanın ise boş bir arazide bulunduğu kaydedildi.
Polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Duruşma sırasında ağladığı ve sabıkalı olmadığı öğrenilen A.Ö., mahkemedeki iyi halinden dolayı denetimli olarak serbest bırakıldı. (iha)
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