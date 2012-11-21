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Kapuzbaşı Köylüleri Çare Arıyor

Bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm sektöründe Kayseri’nin en önemli yerlerinden biri olan Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı köyünde, köylüler kışlık yakacak ve işsizlikten yana dertli.

Kapuzbaşı Köylüleri Çare Arıyor
Köy muhtarlığında aza olan Mehmet İbilli, kış mevsiminde yakacak konusunda büyük sıkıntı çektiklerini söyleyerek, “Bizim köyümüz Milli Park statüsünde olduğu için bir ağaç dalı bile koparamıyoruz. Kışlık yakacak için topladığımız ağaç parçaları ile yakalandığımız zaman yıllarca birikim yaparak aldığımız traktörlerimize el konuluyor” diye konuştu. İbilli, bazı zamanlar da para cezalarının kesildiğini belirterek, yetkililerden habersizce kışlık yakacak sorununu çözmeye çalıştıklarını anlattı.
Köyde işsizlerinde çok olduğunu söyleyen İbilli, “Vatandaşlarımız büyük sıkıntı çekiyor. Bir çoğu çareyi ya yurt dışına gitmekte veya başka şehirlerde çalışmakta buluyor. Köyden gidenler uzun bir süre çalışıyor, kazandıklarını da köyde harcıyor” diye konuştu.
İbilli, yetkililerden özellikle kışlık yakacak konusunda kendilerine bir çözüm yolu bulmasını beklediklerini bildirdi.
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