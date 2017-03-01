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‘Kapuzbaşı Master Planı’ çalışması başlıyor

Türkiye'nin önemli turizm değerlerinden olan Kapuzbaşı Şelaleleri'nin turizme kazandırılması için ‘Kapuzbaşı Master Planı’ çalışması başlıyor.

‘Kapuzbaşı Master Planı’ çalışması başlıyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre mesafede ve Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, insanlara eşsiz bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan şelalelerde uygulanacak master planı ile hem bölgenin kalkınması hem de şelalelerin ülke turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Mart ayı içerisinde ihalesi yapılacak olan ‘Kapuzbaşı Master Planı’ çalışmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Yahyalı bir rüyasını daha gerçekleşmiş oluyor. Allah nasip ederse 16 Mart tarihinde Kapuzbaşı Master Planı ile ilgili ihalemiz olacak. Bu proje bir kaç aşamadan oluşacak. İnşallah burada hem konaklamayı, hem de araç park sorununu halletmiş olacağız. Burada Allah'ın lütuflarından, dünyada eşi benzeri az rastlanan şelalelerimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Başkan Öztürk, ‘Kapuzbaşı Master Planı’ için Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki' ye, Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'ya, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konu ile alakalı konuşan Mehmet Alper Çığ da, "Kapuzbaşı, buranın önemli bir turizm potansiyeli. Binlerce insan yaz aylarında buraları ziyaret ediyor. Buranın hem bölgeye hem de turizme daha fazla katkı sağlamasını istiyoruz. Burada sürdürülebilir bir turizm istiyoruz. Bakanlarımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölgeye bir master planı ortaya konuluyor. Bu master planı ile ihalesi yakında zamanda yapılacak. Bu master planı ile Kapuzbaşı Takım Şelaleleri hak ettiği yeri kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kapuzbaşı ŞelaleleriYahyalı
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