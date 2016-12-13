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Kar geliyor

Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta soğuk ve kar yağışlı hava beklendiğini bildirdi.

Kar geliyor
Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin bugünden itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisinde kalacağı belirtildi.
Yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur olarak görüleceği aktarılan açıklamada, zamanla kara dönüşeceği, akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer etkili olacağı ifade edildi.
Yağışların yarın da etkisini sürdüreceği belirtilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise 8 ile 10 derece azalacağı, Perşembe gecesi ise – 12’ye kadar düşeceği kaydedildi.
Açıklamada, kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek tipi, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AA
 
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