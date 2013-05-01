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Kar Maskesi Takarak Teyzesini Soydu

Kayseri’de, teyzesinin evinden silah zoruyla 3 altın bilezik çalan kar maskeli şahıs ve arkadaşı yakalandı.

Kar Maskesi Takarak Teyzesini Soydu
Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs, dün gece arkadaşı M.S. ile birlikte kar maskesi takarak Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Dündar Caddesi’nde oturan teyzesi S.B.’nin evine gitti. Silah zoruyla içeriye giren ikili, teyze S.B.’yi etkisiz hale getirdikten sonra evde bulunan 10 bin TL değerindeki 3 bileziği alarak olay yerinden kaçtı.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda zanlılar olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, A.Y.'nin, S.B.'nin yeğeni olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, zanlılardan aldıkları bilezikleri, ev sahibi İ.B.’ye teslim etti. (iha)
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