Kar Mücadelesi İçin Tuz Alındı

Başkan Bekir Yıldız, “Sorumluluk alanımız 7 kat büyüdüğü için karla mücadele için sürekli araç ve malzeme takviyesi yapıyoruz. Aynı anda kar temizleme ve tuzlama yapabilen 3 kardozer daha almıştık. Bu güçlü araçlar sayesinde kış mücadelesinde gücümüzü ve kapasitemizi önemli miktarda artırdık. Kış mevsiminde hem kar hem de buz mücadelesi yaptığımız için şehir merkezine kar düşmeden 800 ton daha tuz aldık.” dedi.

Sonbahar başlangıcında kış için tedarik yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “7 metreküp kapasiteli kar küreme bıçaklı kardozerler otomatik tuz atma özelliklerine sahip olduğu için depomuzda yeterli miktarda tuz tutuyoruz. 3 tuzlama-kar küreme aracımız vardı şimdi 6 oldu. Yeni kar dozerler 12 metrekareye kadar tuz atabiliyor. Atılacak tuz miktarını da 6 kat artırabiliyor. Bu nedenle stoklarımızı yeterli boyutta tutuyoruz. Biz her ne kadar kar, buz ve kış mücadelesi yapsak da önemli olan sürücü ve yayaların dikkatli olmasıdır. Sürücülerimizi bir kez daha dikkatli araç kullanma konusunda uyarıyoruz. Allah kaza bela vermesin.” temennisinde bulundu.