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Kar Yolları Kapadı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri'de 93 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar Yolları Kapadı
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Kar yağışı nedeniyle ilçelerimizden Bünyan'da 5, Develi'de 6, Felahiye'de 1, İncesu'da 7, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 60, Sarız'da 2, Yahyalı'da 5 ve Yeşilhisar'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı olup, yol açma çalışmaları devam ediyor'' denildi.
Açıklamada, Salı günü saat 15.00'ten Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar, Bünyan'da 5, Pınarbaşı'nda 35, Sarız'da 17, Tomarza'da 11 ve Yahyalı'da 1 olmak üzere toplam 69 köy yolunun ulaşıma açıldığı, ancak kar yağışı ve tipi nedeniyle açılan yolların bir kısmının yeniden ulaşıma kapandığı da kaydedildi.
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