Karaca: Gazeteler dijital reklama da ağırlık vermeli

BİK tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliği ile Konya yazılı basını ve internet haber sitelerinin reklam bölümünde çalışanlara yönelik “Yerel Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi” projesi kapsamındaki eğitim semineri düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Törene, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, BİK Konya Şube Müdürü Özden Konur, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu, Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz ile medya temsilcileri katıldı.

“Dijital reklam gelirlerini artırmalıyız”

Programda konuşan Genel Müdür Karaca, gazetelerin ekonomik anlamda bir darboğazda olduğunu ve bu nedenle reklam gelirlerinin gazeteler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Karaca, “Kurum olarak, ‘yerel gazetelerin bu ihtiyacına nasıl cevap verebiliriz, reklam pazarına, özellikle de dijital reklam piyasasına nasıl girmelerini sağlayabiliriz’ düşüncesiyle hareket ettik. En azından farkındalık oluşturalım istedik. MEVKA da müracaatımızı ismine yakışır şekilde kabul buyurdular. Reklam deyince akla gazetelerdeki reklamlar ve dijital reklamlar geliyor. Ben dijital reklamlara işaret edeceğim. Hedefimiz belli. Biz kurum olarak sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Yerel basınımızın reklam piyasası ile entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Dijital reklamcılık söz konusu olduğunda teknolojinin sağlamış olduğu imkanlarla bunu yapabileceğimize inandık. Biz bu işin mevzuatını da hazırlamak suretiyle sizi işin içine soktuk. Bundan sonra yapmamız gereken dijital reklam gelirlerimizi artırmak durumundayız. Bunun için iki temel ihtiyaç var. Web sitelerimizin taşıması gereken özellikleri taşıması gerekiyor. Bilhassa yerel gazetelerimize bir takım destekler veriyoruz. İnternet siteleriyle ilgili bir destek paketi söz konusu. Bunların yüzde 50’ye kadar olan kısmını KOSGEB karşılayacak. Amacımız dijital reklamların sizin sitelerinizde yayınlanmamızı sağlamak. Biz ilk önce kamu kesiminden başlamayı tercih ediyoruz. Kamu kesiminde kimlerin reklam verebileceği ile ilgili bilgimiz var. Bunun için bir yazılım yapmak gerekiyordu. Biz bu yazılımı geliştirmek için KOSGEB’e destek müracaatımızı yapacağız. Bu konuda sizin de katılım sağlamanızı istiyoruz. Programımızın maksada ulaştığını düşünüyorum. Biz sizlerden gelecek talepleri dört gözle bekliyoruz” dedi.



“Eski gazetelerin dijital ortama taşınması gerekiyor”

Dijital Yayın Platformu’na yönelik yeni bir projenin ilk adımını attıklarının bilgisini veren Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Konya basın hayatının yeni nesillere kazandırılması gerekiyor. Bilhassa Kurtuluş Savaşı’nda basın yoluyla mücadele eden gazetelerimizin nüshalarının gün yüzüne çıkarılması ve yeni nesille paylaştırılması lazım. Eski gazetelerin dijitalleşmesi lazım. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile görüştük. Gerekli desteği vereceğini söyledi. Ama tüm kurumların işbirliği ile olursa daha anlamlı olacağını düşündük. Bu anlamda BİK olarak bunu projelendirip hayata geçirilmesinin manevi hazzına varmak istiyoruz.”

“Gazetecilik de bir kamu görevidir”

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise, BİK’in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Mesleğimizde taşların yerinden oynadığı, baş döndürücü gelişmelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde yazılı basın için 1961’den bu yana düzenleyici, destekleyici, denetleyici kurum olarak BİK’in üzerine düşenleri yapma gayreti içinde olduğuna şahitlik ediyoruz. Takip eden süre içerisinde radyo-televizyon yayıncılığında gelişmeler yaşanmış, halen de internet sahasında ciddi gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Yazılı basınımız için BİK eliyle bir destekleme, denetleme ve düzenleme süreci var. Radyo ve televizyonlara yönelik destekleme ayağı eksik olmak üzere düzenleme ve denetlemenin yapıldığını görüyoruz. Hayatımızı büyük oranda etkileyen internet sahasında ise düzenleme, denetleme ve desteklemenin oturmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİK ileriye dönük bir adım atmıştır”

Haberciliğin anayasada karşılığını bulan bir kamu görevi ve haberleşme ihtiyacının toplumun en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu anlatan Arslan, gazetecilik alanında hizmet veren kuruluşların ulaştırma, güvenlik, milli eğitim gibi bir kamu görevini icra ettiğini kaydetti.

“Kamunun bu sahada olması kadar doğal bir şey söz konusu değildir. Kamu bu alanda olacaktır, özgürleştirici olarak bu sahada var olmaya devam edecektir” diyen Arslan, kamu kurumlarının sektörde görev almasını, BİK özelinde şu sözlerle değerlendirdi:

“BİK açısından bir değerlendirme yapacak olursak, resmi ilanlar ve reklamlar yoluyla yazılı basınımıza kamu kaynağı sağlanmaktadır. Gazetelerin belli görevleri vardır; belli sayıda personel çalıştırmak, belli yüz ölçümünde olmak, belli içeriğe sahip olmak belli tiraja sahip olmak gibi. Bu görevleri yerine getirmesi karşılığı olmak üzere resmi ilanların ki bu da yönetimde açıklık ve denetlenebilirliğin ana şartlarından bir tanesidir, toplumda buluşmasını sağlamaktadır. İnternet sahasındaki gelişmeleri öngören genel müdürlüğümüz internet alanında ciddi düzenlemeler yapmıştır. Birincil adımda internet sitesini kuran ve remi ilanları yayınlayan gazetelere ek gösterge sağlanmıştır. İkinci adımda ise Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde her bir gazetenin internet haber sitesi kurması, resmi ilanları bu mecradan da takipçilerin kullanımına sunulması mecbur kılınmıştır. İlaveten 15 haberi güncelleyen, 2 köşe yazarı, 20 saniyenin altında olmamak üzere 2 görüntülü haber yayınlayanlara ek gösterge verilmiştir. Geçtiğimiz Kasım Genel Kurulu’nda ise 6’da 1’lik ek gösterge baremini ikiye ayırmış, bir 6’da 1’lik ek gösterge daha sağlamıştır. Bu da yerel gazeteler için günlük 4 bin 500 resmi ilan tıklanması gerçekleşirse 6’da 1 ek gösterge sağlanacaktır. Topladığımızda 3’te 1’lik bir ek göstergeye karşılık gelmektedir. 3’te 1’lik ek gösterge alabilmek için 3 kat personel çalıştırmak gerekiyor. Maliyet itibariyle baktığımızda 14 personelin sigorta maliyetinin kişi başına 800 TL’nin üzerinde olduğu, maaşları da göz önünde bulundurulduğunda, ek göstergeye ulaşım güçlüğü ile internet sahasında kurumun öngörüsü itibari ile sağladığı avantaja baktığımızda aslında BİK Genel Müdürlüğü ve Genel Kurulu ileriye dönük önemli bir adım atmıştır.”

“Reklamların sayısının ve kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir”

MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger de, medyanın demokrasinin önemli bir yapı taşı olduğunu ve Konya yerel medyasının bu anlamda geniş bir sahada görev üstlendiğini söyledi.

Ülger, “Resmi ilan yayımlama hakkına haiz 41 yerel basın işletmesinin olduğu göz önünde bulundurursak Konya’da yerel medyanın önemini bir kez daha anlamış oluruz. Gazetelerimizin ekonomik güç olarak yeterli seviyelerde olmadığını görüyoruz. Gazete işletmelerinin güçlenmesi ve bağımsız haber anlayışının devam ettirilmesi için alternatif gelir kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Alternatif gelir kaynaklarının en başında da gazetelerin almış oldukları reklam gelirleri yer almaktadır. Reklamların hem sayı olarak artırılması hem de kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için de, gazetede çalışan reklam çalışanlarının ve grafikerlerin yeni, modern teknikler de göz önüne alınarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Dijital reklam gibi yeni nesil reklam araçlarının tanıtıldığı ve yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretildiği bu eğitim seminerlerinde, reklam personellerinin kişisel becerilerinin artırılması, reklam olgusunun bütün yönleri ile anlatılması hedeflenmiştir” diye konuştu.

BİK Konya Şube Müdürü Özden Konur, Konya’da gazeteciliğin önemli bir seviyeye geldiğini belirterek, üç gün süren seminerde dijitalleşmeye dair gelişmelerin paylaşıldığını ve internet haber sitelerine nasıl reklam alınabileceğinin yollarının arandığını kaydetti.

Program, 19-21 Aralık tarihleri arasında eğitim alan Konya yazılı basını ve internet haber sitelerinin reklam servislerinin çalışanlarına sertifika verilmesiyle sona erdi.

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