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Karaman'a göre kümede kalma barajı 39 puan

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de kümede kalma puanı ile ilgili tespitini açıkladı.

Karaman'a göre kümede kalma barajı 39 puan

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrenciler ile bir araya gelen ve söyleşi sonrasında da basın mensuplarına açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kümede kalma puanının 39 olacağını söyledi. Hikmet Karaman, "Şu anda kalan maçları düşündüğümüz de her şey kendi elimizde. Öncelikle plakayı yazdıracağız, 38 puanı bulacağız. Önümüzde Sivas maçı var. Orada alacağımız 3 puan ile plakaya yaklaşacağız. Sonrasında Ankaragücü ile içeride oynayacağız. Ligdeki baraj her hafta değişiyor. 39 civarlarında dolaşacağını düşünüyorum" dedi.

Gerek kendisi gerekse bazı oyuncular hakkında transfer haberleri çıkması ile ilgili olarak da, "Ne güzel oyuncularımızın büyük takımlar ile anılması. Bu çok iyi bir kulüp olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu bizi mutlu eder" açıklaması yaptı.
 

İHA

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