Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamollaoğlu'na Gül'ün adaylığı soruldu

2019 yılında yapılacak seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade eden Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor.

Karamollaoğlu'na Gül'ün adaylığı soruldu

Siyasi partiler 2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarına hız verdi.

AK Parti ile MHP arasında oluşturulacak ittifak için son düzlüğe girildi.

CHP'de de ittifak için çeşitli arayışlar var.

HDP ve Saadet Partisi'ni yanına çekmeyi hedefleyen CHP, istediği sonuca henüz ulaşamadı.

ORTAK ADAYA HAYIR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında ortak adaya sıcak bakmadıklarını belirterek kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etmişti.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olacağı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TAMAMEN DEVRE DIŞIDIR DİYEMEYİZ"

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Karamollaoğlu, Gül ile ilgili gelen soruya, "Abdullah Gül bizimle geçmişte siyaset yapmış bir isim. “Tamamen devre dışıdır” diyemeyiz ama 'adayımız' da diyemeyiz." cevabını verdi.

HERKESLE BİR ARAYA GELME İMKANI

SP Lideri, "'Devre dışı' dememeniz, yönelimin o tarafa olduğu izlenimi uyandırıyor."yorumundan sonra, "O herkesin yorumuna bağlı. Abdullah Bey’i incitecek bir söz de kullanmayız. Bizim perspektifimiz biraz daha geniş. Herkesle bir araya gelme imkânımız var. Şu anda kimseyi elimine etme hakkımız yok." değerlendirmesini yaptı.

Ensonhaber

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.