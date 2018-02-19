Karamollaoğlu'na Gül'ün adaylığı soruldu

Siyasi partiler 2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarına hız verdi.

AK Parti ile MHP arasında oluşturulacak ittifak için son düzlüğe girildi.

CHP'de de ittifak için çeşitli arayışlar var.

HDP ve Saadet Partisi'ni yanına çekmeyi hedefleyen CHP, istediği sonuca henüz ulaşamadı.

ORTAK ADAYA HAYIR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında ortak adaya sıcak bakmadıklarını belirterek kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etmişti.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olacağı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TAMAMEN DEVRE DIŞIDIR DİYEMEYİZ"

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Karamollaoğlu, Gül ile ilgili gelen soruya, "Abdullah Gül bizimle geçmişte siyaset yapmış bir isim. “Tamamen devre dışıdır” diyemeyiz ama 'adayımız' da diyemeyiz." cevabını verdi.

HERKESLE BİR ARAYA GELME İMKANI

SP Lideri, "'Devre dışı' dememeniz, yönelimin o tarafa olduğu izlenimi uyandırıyor."yorumundan sonra, "O herkesin yorumuna bağlı. Abdullah Bey’i incitecek bir söz de kullanmayız. Bizim perspektifimiz biraz daha geniş. Herkesle bir araya gelme imkânımız var. Şu anda kimseyi elimine etme hakkımız yok." değerlendirmesini yaptı.



Ensonhaber