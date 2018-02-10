Karayel’den Avrupa Parlamentosu’na ziyaret



Toplantıya KPK Türkiye Büyük Millet Meclisi kanadı Eş Başkanı Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Eş Başkan Yardımcıları, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ve Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, AB Nezninde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ile Avrupa Parlamentosu kanadı KPK Eş Başkanı Manolis Kefalogiannis, KPK Eş Başkan Yardımcıları Miltiadis Kyrkos ve Takis Hadjigeorgiou ile birlikte 25 asil 25 yedek üyeden oluşan tüm üyeleri ve birçok dinleyici katıldı.



77. KPK toplantısının Mart ayı içerisinde Strazburg’ta gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda görüşülen Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu” konulu görüşme izlendi.

06-08 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Strazburg ziyaretinde, TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı üyeleri ve AB Nezninde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ile birlikte;

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Necmi Ali, Filiz Hüsmenova, İlhan Küçük (Bulgaristan), Marietje Schaake (Hollanda), Javier Nart (İspanya), Urmas Paet (Slovenya), Rebecca Harms (Almanya), Bodil Valero (İsveç), Artis Pabriks (Letonya), Ana Gomez (Portekiz), Christian Dan Preda (Romanya), Renate Sommer (Almanya), Boris Zala (Slovakya), Victor Boştırau (Romanya), Kati Piri (Hollanda AP Türkiye Raportörü), Geoffrey Van Oorden (İngiltere), İsmail Ertuğ (Almanya), Nadja Hirsch (Almanya), Laurentiu Rebega (Romanya) ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İHA

