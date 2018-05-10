Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlandı

Düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan etkinlik hakkında konuşan Vali Süleyman Kamçı, trafik kazalarına neden olan kusurlara yönelik istatistiklere bakıldığında sürücü hatalarının en başta olduğunu vurguladı. Vali Süleyman Kamçı, “Trafik güvenliğinin 3 temel bileşeni sürücü, araç ve çevrenin yolla birlikte değerlendirilmesiyle başarılı sonuçlar alınabileceği görülmektedir. Kazaya neden olan kusurlara yönelik istatistiklere bakıldığında da sürücülere ait kusurların ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Sürücülerin uzun yolda, şehir içinde, şehir dışında yorgun araç sürmemeleri ve trafik kurallarına uymaları noktasında kazaların en azından yüzde 50 azalabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Törene katılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya ise Kayseri’de trafikte çocuklara verilen eğitim sayısında 1’inci sırada olduklarının altını çizdi. Denetimlerde en çok eğitime önem verdiklerini ve Kayseri’de 2016-2017 yıllarında ki ölümlü trafik kazaları karşılaştırıldığında yüzde 8’lik bir düşüşün olduğunu belirtti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, “Bilindiği üzere trafik kazaları her gün artan bir objedir. Çözüm olarak en büyük pay insanda bulunuyor. Devletimiz araçlar için yollar yapmaktadır. 112 birimleri olay yerine en iyi şekilde gidiyor. Emniyet ve jandarma birimlerimiz en iyi şekilde işlerini yapıyorlar. Bizim trafik noktasında en büyük çözüm noktamız insandır. Bizler inşalara değer veriyoruz. Denetimlerde en çok eğitime önem veriyoruz. Bizler geleceğimizi daha iyi hazırlamak için çocuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kayseri’de trafikte çocuklara verilen eğitim sayısında 1. Sıradayız. Bizler eğitim vermeye devam edeceğiz. Çünkü en azından 10 yıl sonra trafiği en iyi şekle getirmeliyiz. Yollar düzgün olsun ama trafiğin çözüm odağı insanlardır. 2012-2020 yılları arasında Türkiye genelinde Başbakanlığımız Başkanlığında Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Eylem Planı hazırlandı. Trafik kazalarında ölüm oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. Kayseri olarak biz 2016-2017 yılları karşılaştırıldığında ölümlü kazalarımızda yüzde 8’lik bir düşüş var. Türkiye genelinde biz çok çok iyi durumdayız. İnsanlarımızın daha az mağdur olmasını istiyoruz ve biz elimizden gelenin en iyisin yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da her türlü tedbiri almalarını, özellikle uzun yoldan gelen vatandaşlarımızın dinlenmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın emniyet kemerlerini takmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol açılan stantları gezerek yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

İHA

