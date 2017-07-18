Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kardeş belediyeler kültür ve sanat etkinliğinde buluşuyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kardeş Belediye olan Bursa İnegöl Belediyesinin 14-23 Temmuz 2017 tarihleri arısında gerçekleştireceği Uluslararası Kültür ve Sanat festivalinde iki kardeş belediyesinin bir etkinlikte buluşacağını söyledi.

Kardeş belediyeler kültür ve sanat etkinliğinde buluşuyor
Kardeş Belediyecilik ile sınırların kaldırılarak, Anadolu’nun ortak değerler ve kültürel işbirliğinin sağlandığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Kardeş şehir İnegöl Belediyesi ile kültürel ve sosyal işbirliği, Ortak Anadolu Değerlerlerin paylaşılması ile etkinlikler gibi birçok çalışmayı yerine getirecektir. Zaten kardeş belediye olmanın esası bu temellere dayanmaktadır. İnegöl Belediyesinin gerçekleştireceği bu kültür ve sanat festivalinde kardeş belediye olarak bizlerde iştirak edeceğiz” dedi.
Bu tür etkinlikler ile ortak değerlerlerde birleşerek vatan bütünlüğü ve aynı duygu ve düşünceyi paylaşan halklar arasında barış sağlanmış olunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir İnegöl Belediyesince organize edilen bu etkinlik ile iki Anadolu belediyesinin bir araya gelerek birçok güzeli, projeyi ve yatırımı paylaşacağına inandığını sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.