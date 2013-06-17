Kardeş Okul Öğrencilerine Sinema Jesti

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmaları sonrasında, eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla Hacı Nuh Nuhoğlu İlkokulu kardeş okul olarak seçilmişti.
Proje kapsamında okulda öğrenim gören 25 çocuk Emniyet Müdürlüğü tarafından sinemaya götürüldü. Max Aslan isimli animasyon filmini izleyen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Proje kapsamında okulda öğrenim gören 25 çocuk Emniyet Müdürlüğü tarafından sinemaya götürüldü. Max Aslan isimli animasyon filmini izleyen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.