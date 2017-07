Kardeşler Çay Evi’nin meşhur limonatası

27 senedir Çay evi işleten Beyazıt Durdu her sene Mayıs ayının gelmesi ile birlikte limonata yapımına başlıyor. İki günlük yoğun bir işlem sonucunda elde edilen limonata Çay Evi’ndeki büyük dolapta muhafaza ediliyor. Çarşı esnafının günde 70-80 litre tükettiği meşhur limonatanın diğer müdavimleri ise gurbetçi vatandaşlar… Gurbetçiler limonatayı her gün tüketmekle kalmıyor 2-3 litrelik şişeler ile yurtdışına da çıkartıyorlar.



Limonatanın tarifi

Bu meşhur limonatanın tarifini sorduğumuzda “meslek sırrım söyleyemem” demeden nasıl limonata yaptığını ayrıntılı bir şekilde anlatan Durdu, limonatada hiçbir katkı maddesi kullanmadığını belirterek, “malzemeler limon su ve şekerden oluşuyor. Başka bir katkı maddesi yok. Biraz zahmetli limonata yapmak. Daha doğrusu orijinalini yapmak zahmetli… İki günlük bir işlemden geçtikten sonra limonata oluyor. Şeker ile limonu karıştırıp bir gün bekletiyoruz. Diğer günde bekleyen karışımın suyunu çekiyoruz. Hafif kaynatıyoruz. Ondan sonra süzüyoruz sonra da dolaba koyuyoruz. Limonata dolapta 8-9 gün hiç bozulmadan kalabiliyor. Buzlu halde ise 2 ay boyunca bozulmadan muhafaza edebiliyoruz. Limonu Kayseri’deki manavlardan alıyoruz. Limonatada esas işlemi gören yeri kabuğu, rengini tadını kabuğundan alıyor. Kabuğu makina ile çekiyoruz. Eskiden el rendesi ile yapıyordum. Aslında o daha lezzetli oluyor. Ama şimdi pratik olsun diye makine ile yapıyorum.” şeklinde konuştu



En iyi müşteri!

Toplu organizasyonlar için de sipariş aldıklarını söyleyen Durdu, “Buradaki esnafların neredeyse tamamı her gün tüketiyor. Hatta esnafların eşleri kadın günleri için sipariş ediyorlar. Düğün ve nişan gibi toplu organizasyonlarda gönderiyoruz. Kaç litre istediklerini bize söylüyorlar biz ona göre hazırlayıp teslim ediyoruz. Müşteri yoğunluğundan dolayı çarşı içinde en çok limonata tüketen yer ‘Altın Dünyası,’ günde ortalama 150 bardak götürüyoruz. Müşterilerinin çok beğendiklerini söylüyorlar. Şahıs olarak da en çok Sarraf Recep Uzunoğlu tüketiyor. Kendisi Her gün 8-9 bardak limonata içiyor.” diye konuştu









Lezzetli limonata için, yatak limonu

Limonatanın lezzetli olması için limonun hem sulu hem de kabuğunun kalın olması gerektiğine vurgu yapan Durdu, “Limonatayı Mayıs ayının ortalarında yapmaya başlıyoruz. Bu aylarda çıkan limonlar limonata için en uygun en güzel tat veren limonlar oluyor. Limonatanın iyi olması için limonun yatak limonu olması gerekiyor yani limon hem sulu olmalı hem de kabuğunun kalın olması lazım Eylül’den sonra çıkan limonlarla yaptığımızda şu anki lezzeti alamıyoruz müşterilerde bunu biliyor. Tamam diyor “limonun mevsimi geçmiş…” Günde 70-80 litre giden limon 9. Aydan sonra 5-6 litreye kadar düşüyor.” şeklinde konuştu







“Limonata yapmayı Kaplan Uzun’dan Öğrendik”

Limonata yapmayı Kaplan Çay Evi sahibi Kaplan Uzun’dan öğrendiğini söyleyen Durdu, “ Biz çay evini 4 kardeş işletiyoruz. Dördümüz de Kaplan Usta’nın yanında çıraklık yaptık. Limonata yapmayı da ondan öğrendik. Aslında oranında limonatası meşhurdur ama Kaplan abinin eski iş düzeni değişti. Eski yoğunluğu olmadığı için çok bilinmiyor.” dedi



“Gül ve Özhaseki de limonatamızdan çok içmiştir”

Çarşı esnafı dışında özellikle Kayseri’deki futbolculardan limonata içmek için gelenler olduğunu belirten Durdu,“ buraya limonata içmek için Kayseri’deki Futbolculardan gelenler oluyor. Hem burada içiyorlar hem de evlerine götürüyorlar. Mehmet Özhaseki de esnaf ziyaretleri sırasında limonatamızı çok içmiştir. Eskiden çarşı içinde Abdullah Gül Bey’in kıyafet mağazaları vardı. Mağazaya geldiği dönemlerde o da limonatamızdan içerdi.” açıklamasında bulundu



Limonata içmeden alış-veriş yapmıyorlar

Çarşı içinde sarraflık yapan Ömer Uzunoğlu, dükkâna gelen müşterilerinin alış-verişten önce ‘limonata yok mu?’ diye sorduklarını belirterek, “buraya gelip giden müşteriler ve özellikle yakın çevrem, dükkâna geldiklerinde bizden çikolata ve limonata talep ederler. Bunu içmeden alışveriş yapmıyorlar. Çay ve kahveden çok limonata tercih ediliyor. Biz de limonata doğal olduğu için içerisinde katkı maddesi bulunmadığı için müşterilerimize ikram etmeyi uygun buluyoruz. Ben şahsi olarak da hem ayranlarını hem limonatalarını çok beğeniyorum. Her gün mutlaka içiyorum.” şeklinde konuştu

Haber: Tuba Köksal