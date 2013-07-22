"Kardeşlerimizi gündemimizden düşürmeyelim"

Kayserili duyarlı vatandaşlar Suriye, Filistin ve Mısırlı Müslümanların yaşadıklarını bir nebze olsun tadabilmek için Cuma günü iftar alanını doldurdu. Organizasyona katılan vatandaşlar, simit, su ve hurmadan oluşan menü ile iftar yaptılar.

İftar sonrasında konuşan yazar Demet Tezcan “Mısırda, Suriye’de, Filistin’de ve ümmetin birçok mazlum coğrafyalarında açlıkla savaşla yoksulluk ve katliamlara maruz bırakılan kardeşlerimi hatırlamak ve sadece etkinliklerde değil yılın her ayı kardeşlerimizin gündemimizde olması ve gündemden de düşmemesi gerek’ ifadelerinde bulundu.

Sözü edilen Müslüman halkların üzerimizde bir kardeşlik hakkı olduğu ve bizi bağlayan sorumluluklarımın bizleri daha faal olmaya sevk etmesi hususunu görevlerimize daha bir heyecanla sabırla ve azimle sarılmamız gerektiği vurgusunu dile getiren Tezcan, bu etkinlikten Müslümanların etkilenmesi ve etkileyebilmesinin önemini belirtti.

Tezcan, konuşmasını dikkatle dinleyen katılımcılara son olarak bundan sonraki yardım toplama çalışmalarına ve gençlere Allahın muvaffakiyetler nasıp etmesi hususunda niyazda bulundu.