Kardeşlerin Arazi Kavgasında Kan Aktı

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında meydana gelen olayda Y.D. ve H.D. kardeşlerin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Y.D.’nin kardeşi H.D.’yi karnından bıçaklayarak yaraladığı bildirildi. Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.D.’nin tedavisinin sürdürüldüğü, Y.D.’nin ise yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.(iha)
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Y.D.’nin kardeşi H.D.’yi karnından bıçaklayarak yaraladığı bildirildi. Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.D.’nin tedavisinin sürdürüldüğü, Y.D.’nin ise yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.(iha)